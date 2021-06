Vladimir Putin: Treffen mit Joe Biden in Genf sorgt im Netz für Lacher

Nach dem Gipfeltreffen zwischen dem russischen Staatschef Wladimir Putin und US-Präsident Joe Biden richtet sich der Blick auf die Umsetzung der vereinbarten Zusammenarbeit. Angesichts der dramatisch schlechten Beziehungen war der Gipfel am Mittwoch in Genf mit Spannung erwartet worden.

Ihre gegenseitigen Einschätzungen waren pflichtbewusst, aber zurückhaltend, schreibt The New York Times über das Treffen der beiden Staatschefs am Genfer See. Nach dem mehrstündigen Gespräch stand der russische Präsident Journalisten Rede und Antwort.

Putin bezeichnete Herrn Biden als "einen sehr ausgeglichenen, professionellen Mann" und "sehr erfahrenen“ Politiker. "Mir scheint, dass wir dieselbe Sprache gesprochen haben", sagte Putin. "Das bedeutet sicherlich nicht, dass wir uns in die Augen gesehen und eine Seele gefunden oder ewige Freundschaft geschworen haben."