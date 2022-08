Die ehemaligen Eheleute haben demnach nach wie vor "ein sehr gutes Verh├Ąltnis zueinander". "Wir leben schon l├Ąnger getrennt in verschiedenen St├Ądten", so Klitschko. Die beiden sind Eltern dreier Kinder und hatten am 26. April 1996 geheiratet.

Natalia Klitschko wohnt mit den Kindern derzeit in Hamburg. Dort versuche sich, das normale Leben in Deutschland trotz des Krieges in der Ukraine aufrechtzuerhalten. "Aber das Schuldgef├╝hl bleibt. Man f├╝hlt sich schuldig, weil man hier in Sicherheit ist und die Menschen, die wir lieben, in der Ukraine sind und f├╝r uns k├Ąmpfen", so Klitschko im M├Ąrz gegen├╝ber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).