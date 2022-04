Natalia Klitschko über den Krieg und ihren Mann: „Man lernt, mit der Angst umzugehen“

Ihre Mutter, die 72 ist, musste Natalia erst überreden zu flüchten, sie wollte ihre Heimat nicht verlassen.

„Die Kraft der Ukrainer liegt tief in unseren Wurzeln und in unserer Erde, wenn man in der Geschichte zurückblickt, so haben wir immer und immer wieder für unsere Freiheit gekämpft. Nie wieder werden wir Sklaven von irgendjemandem sein, wir werden kämpfen bis zuletzt, aber wir werden nie wieder auf die Knie gehen“, ist sie sich sicher.

Sie sieht sich als „Kind der Sowjetunion“, ist zweisprachig aufgewachsen und findet es daher umso schrecklicher, dass sich jetzt quasi Schwestern und Brüder bekriegen. „Aber das viele Blut, das jetzt vergossen wird – ich glaube, das kann man nicht vergessen“, meint sie.

Besonders schlimm findet Natalia Klitschko auch, dass der Krieg Familien spaltet. „Es ist sehr oft der Fall, dass ein Teil in Russland lebt und ein Teil in der Ukraine. Aber die russische Seite glaubt dem ukrainischen Teil nicht, wenn diese von ,Krieg’ sprechen. Der russische Teil sagt: ,Das ist alles Quatsch! Die russische Armee will euch doch befreien!’ Wovon denn?“

Und dann stimmt sie noch a cappella die ukrainische Nationalhymne an.