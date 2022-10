Katy Perry (38) hat es erneut zu weltweiter Aufmerksamkeit gebracht - und zwar wegen eines Ereignisses, für das es noch keine Erklärung gibt. Bei einer ihrer letzten Live-Performances wurde gefilmt, wie die Sängerin Schwierigkeiten hat, eines ihrer Augen zu öffnen.

In dem Video, das in den sozialen Medien bereits über 18 Millionen Mal aufgerufen wurde, ist die "I Kissed a Girl"-Sängerin am Ende eines der Lieder zu sehen. Das Publikum applaudiert wild und schreit ihren Namen. Alles scheint normal zu sein - bis zu dem Moment, als ihr rechtes Auge geschlossen bleibt, während sich ihr linkes Auge normal bewegt. Nach mehreren vergeblichen Versuchen der Sängerin, das Auge - auch mit der Hand - zu öffnen, scheint Perry aufzugeben und beendet ihren Auftritt.