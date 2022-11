Vin Diesel gedenkt Freund: Todestag von Paul Walker jährt sich zum 9. Mal

Paul Walker bleibt als Star der "Fast & Furious"-Filme für viele Fans unvergessen - am 12. September hätte er seinen 49. Geburtstag gefeiert. Der Schauspieler war 2013 40-jährig bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Vor dem Todestag am 30. November erinnert sein Schauspielkollege Vin Diesel an seinen Freund. "Neun Jahre... Ich liebe und vermisse dich", kommentierte er ein gemeinsames Foto auf Instagram. Diesel ist auch der Patenonkel von Walkers Tochter Meadow.

Paul Walker bleibt unvergessen