Vienna Fashion Week: Größter Fan ist 96

Mode ist vergänglich. Stil niemals – wusste schon Coco Chanel. Und sie machen’s vor, die ganz großen Diven unserer Zeit: Joan Collins (85), Sophia Loren (83), Gina Lollobrigida (91) oder Jane Fonda (80). Und Mode ist bei weitem nicht nur etwas für Junge, wie zum Beispiel unter anderem der Instagram-Account „Sciuraglam“ (glamouröse ältere Ladys aus Mailand werden hier porträtiert) beweist.

Auch Designer Claus Tyler hatte jetzt bei der Vienna Fashion Week einen ganz besonderen „Front-Row“-Gast: In elegantem Gelb – auf den Mantel wäre selbst Queen Elizabeth II. neidisch – und einem Hauch von „Golden Girl“ Betty White (auch 96!) nahm dort nämlich Unternehmerin Frau Ingeborg Platz – mit 96 nach wie vor begeisterter Catwalk-Fan. Sie kam mit ihrer Freundin, Schauspielerin Senta Wengraf (94).

„Ich verstehe nicht, warum die Wienerinnen so oft im Ausland kaufen. Wir haben so viele heimische Designertalente wie zum Beispiel Claus Tyler und tolle Modegeschäfte. Also liebe modebegeisterte junge Damen, kauft eure schönen Kleider in Österreich“, so ihr eindringlicher Appell. „So coole Front-Row-Ladies hat man selten. Es ist eine große Ehre für mich, dass sich die beiden für meine Kollektion begeistern“, schwärmte Tyler. Gerne organisiert hat diesen besonderen Modeshow-Besuch PR-Lady Liane Seitz.