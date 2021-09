Video zum 40er: Nicole Richie setzt beim Kerzenausblasen Haare in Brand

Schauspielerin Nicole Richie feierte am am 21. September ihren 40. Geburtstag. Bei der Party zum runden Ehrentag ging es offenbar feurig zu - im wahrsten Sinne des Wortes. Beim Ausblasen der Kerzen auf ihrem Geburtstagkuchen passte Richie nicht auf und setzte kurzerhand ihre Haare in Brand. Den durchaus gefährlichen Moment fing ein Partygast auf Video ein. Den Clip veröffentlichte das Geburtstagskind dann auf Instagram. Darauf ist zu sehen, wie sich Richie über die Torte beugt, bevor mehrere Strähnen Feuer fangen. Ihre Sitznachbarn halfen glücklicherweise beim Löschen.