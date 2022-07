Victoria Beckham: Peinliche Karaoke-Panne

Schon seit einigen Tagen g├Ânnen sich die Beckhams einen ausgiebigen Jacht-Urlaub in St. Tropez mit Familie und Freunden, zu denen unter anderem auch von Model Gigi Hadid geh├Ârt, die sich ebenfalls dazu gesellte. Wie David Beckham auf seinem Instagram-Account zeigt, stand in den gemeinsamen Ferien neben sonnenbaden und schwimmen auch ein Karaoke-Abend in illustrer Runde an Bord des Luxus-Bootes an.

"Posh Spice Unplugged": Victoria Beckhams Karaoke-Panne

Dabei sang seine Gattin, Victoria Beckham, den G├Ąsten ein St├Ąndchen. Das ehemalige "Spice Girl" schien an ihrem Karaoke-Auftritt sichtlich Gefallen zu finden.

Barfu├č tanzte sie zu einem 80er-Song ab und tr├Ąllerte flei├čig mit. Dabei ├╝bersah die Modemacherin v├Âllig, dass das Mikrofon gar nicht angeschlossen war - ganz zur Belustigung ihres Mannes, der die Karaoke-Panne seiner feiernden Frau mit seinen Followern auf Instagram teilte.