Nicht nur David Beckham befindet sich nach der Veröffentlichung seiner UNICEF-Emails in einer Imagekrise (Kurier.at berichtete). Auch seine Frau Victoria Beckham bekommt im aktuellen Skandal rund im ihren Mann den Hass ihrer Fans zu spüren.

Victoria Beckham erntet Shitstorm

Die Fashiondesignerin versucht die Aufregung um David Beckham zu ignorieren und hat sich zu den geleakten Emails bisher nicht offiziell geäußert. Sie konzentriert sich auf ihre Karriere und veröffentlichte jetzt auch ein Bild ihrer Kollektion auf Twitter. Dafür erntete die 42–Jährige jedoch zahlreiche hasserfüllte Kommentare.

All my #VBSS17 show collections are available to pre-order now at my website & in stores x VB #VBDoverSt #VBHongKong https://t.co/LSOlV6sx9j pic.twitter.com/mWpfw9fSTA — Victoria Beckham (@victoriabeckham) 5. Februar 2017

Viele Fans zeigen sich enttäuscht. Andere ziehen unverblümt über die Modemacherin und ihre Familie her.

"Sag David, dass es an der Zeit ist, dass die Leute erkennen, wer er wirklich ist", schreibt ein User.

"Deine Familie ist verdammt nochmal scheiße!!!! (#UNICEF)", schimpft ein anderer Twitter-Nutzer.

Doch auch Victoria selbst wird zur Zielscheibe gemeiner Kommentare.

"Du warst vor 100 Jahren in einer 'kleinen' Girl-Band. Komm darüber hinweg. Du bist nicht annähernd ein Meilenstein oder eine Legende. Zieh weiter, Schätzchen. Arrogant", lästert unter anderem ein Internet-User - um nur einige Beispiele zu nennen.

@victoriabeckham. Hideous couple money grabbing , egotistical, narcissistic I could go on — jacqui (@pigstrotters123) 7. Februar 2017

@victoriabeckham Victoria, it is EXTREMELY disappointing to learn that your husband #DAVIDBECKHAM does charity with FRAUDULENT intentions. ???? — OutSpoken (@OhhMmyGOD) 5. Februar 2017

@victoriabeckham Slimy David would wear it if he thought it helped his chances of a knighthood #Sleazeballs — Geoff posner (@geoff_posner) 7. Februar 2017

David Beckham in der Imagekrise

David Beckham war vor wenigen Tagen ins Zentrum des Medieninteresses gerückt, als Emails, die er angeblich in seiner Funktion als UNICEF-Botschafter an seine PR-Berater geschrieben hatte. Die veröffentlichten Dokumente besagen, dass der 41-Jährige unter anderem mit den Geldern des Kinderhilfswerks teure Flüge bezahlt hat. Auf eine Einladung zum spanischen Sportpreis soll er seinem Berater mitgeteilt haben: "Wenn es kein Ritterschlag ist, können sie sich verpissen."

Die Pressesprecher des Briten versuchen nun, sein angeschlagenes Image zu retten.

"David und UNICEF sind zu Recht stolz auf das, was sie bisher erreicht haben und noch erreichen werden, und sind glücklich, die Fakten für sich sprechen zu lassen", hieß es unter anderem über die Zusammenarbeit des ehemaligen Profi-Fußballspielers von seiten seiner Sprecher. Die Emails seien aus dem Kontext gerissen und manipuliert.

David Beckham hat in der Vergangenheit schon einmal Negativ-Schlagzeilen gemacht: Als 2013 französische Medien behaupteten, dass der Kicker während seiner 5-monatigen Anstellung beim Pariser Fußballklub Saint Germain versucht hatte, sich vor dem französischen Steuersystem zu drücken.

