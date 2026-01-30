Laut Ex-Freundin: Victoria hetzte Paparazzi auf Sohn Brooklyn

Ein neuer Tag, ein neues Kapitel in der Causa Beckham: Keine Thema erregt derzeit so sehr die Gossip-Welt wie der Streit zwischen Brooklyn Beckham und seinen berühmten Eltern Victoria und David. Während zwar beide Parteien selbst (seit Brooklyns emotionalem Statement auf Instagram) schweigen, nutzen immer mehr (ehemalige) Weggefährten und selbsternannte Insider die Gunst der Stunde, um selbst an die Öffentlichkeit zu treten und ihre "15 Minuten Aufmerksamkeit" einzuheimsen. Die aktuellste in dieser Liste? Die schottische Sängerin und Schauspielerin Tallia Storm, Brooklyn Beckhams Ex-Freundin.

Ex-Freundin teilt gegen Victoria Beckham aus Storm (heute 27) und Brooklyn (26) dateten einander, als sie beide 16 Jahre alt waren. Storm bastelte damals schon an ihrer Karriere – und auch Brooklyn tat angeblich bereits alles, um aus den übergroßen Schatten seiner Eltern zu treten. Doch das schien Mama Victoria nicht zuzulassen – oder wollte sie mit ihrer Aktion ihrem Sohn helfen, sich ebenfalls einen Namen zu machen? Denn glaubt man Storm, hat Victoria damals bewusst die Aufmerksamkeit der Presse auf das junge Paar gelenkt. Das schilderte sie während ihres Auftritts in der Sendung "Piers Morgan Uncensored" am 27. Jänner. Der Vorfall soll sich 2014 zugetragen haben. Brooklyn plante damals, eines ihrer Konzerte in London zu besuchen, erinnert sich Storm. "Ich war damals total nervös. David hatte Brooklyn schon bei mir abgesetzt. Ich hatte Victoria getroffen, sie trug ihren Schlafanzug, es war alles ganz nett und nichts Besonderes." Victoria soll jedoch im Vorfeld nicht nur Sicherheitspersonal zum Veranstaltungsort geschickt haben, um diesen auf mögliche Gefahren hin zu überprüfen, sondern auch Paparazzi informiert haben, dass sich das junge Pärchen an diesem Abend dort aufhält.

Tallia Storm und Brooklyn stießen nach dem Konzert nämlich auf eine große Menge von Fotografen. "Als wir dann gingen und draußen all diese Leute waren, bekam ich Angst und dachte: 'Oh Gott, ich will nicht, dass er denkt, ich wäre das gewesen'", erzählte Storm Piers Morgan. "Da waren 20 oder 30 Paparazzi, das war echt heftig, und die meinten so was wie: 'Wir haben es von Team Victoria erfahren.'" "Victoria mochte mich nicht" Auch in einem anderen Interview, diesmal mit der Zeitschrift The Mirror, teilte Storm, die Brooklyn als ihre "erste Liebe" bezeichnet ("Ich war das erste Mädchen, das jemals mit Brooklyn gesehen wurde") gegen Victoria Beckham aus. Angeblich habe das Ex-Spice-Girl sie nämlich nie gemocht. So hätte Storm mit Brooklyn damals an der Global Gift Gala teilnehmen sollen, die von Victorias enger Freundin Eva Longoria ("Desperate Housewives") veranstaltet wurde. "Ich sollte neben Brooklyn sitzen, wir waren alle total aufgeregt – und dann schrieb er mir noch am selben Abend, als ich schon drinnen war: 'Meine Mutter erlaubt mir nicht zu kommen, es tut mir leid'. Und das wars", so Storm gegenüber The Mirror. Nachsatz: "Offensichtlich mochte Victoria mich nicht oder so."

Mitgefühl für Brooklyn Storm zeigte sich in der Sendung "Pierce Morgan Uncensored" solidarisch mit Brooklyn und äußerte Verständnis für seine schwierige Position in der berühmten Familie. "Das Mitgefühl, das ich für diesen Mann habe! Er findet endlich diese Stimme und diese Stärke, zu sagen: 'Moment mal, ich bin nicht dieses kleine Vorzeige-Pony.' … Ich habe unglaublich viel Mitgefühl." Sie betonte zudem, dass das Aufwachsen im Rampenlicht für Brooklyn und seine Geschwister enormen Druck mit sich gebracht habe. "In dieser Welt zu sein, aus erster Hand, als Brooklyn oder eines der anderen Geschwister, kann ich mir vorstellen, bringt einen enormen Druck mit sich."