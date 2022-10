Verzögerung: Erscheinungstermin von Harry Memoiren soll feststehen

Auch in Bezug auf die geplante Netflix-Doku über die Sussexes könnte es Berichten zufolge zu Verzögerungen kommen. Es gebe immer noch Uneinigkeiten wegen des aufgezeichneten Materials: Das Herzogpaar von Sussex soll darin Aussagen tätigen, die dem widersprechen, was Prinz Harry in seinen bevorstehenden Memoiren schrieb. Die Filmemacher seien durch einige von Meghans und Harrys Aussagen "verwirrt", heißt es. "Vieles in der Show widerspricht dem, was Harry geschrieben hat", zitiert Page Six seine Quelle. "Harry und Meghan haben darum gebeten, Inhalte, die sie selbst für ihr eigenes Projekt geliefert haben, zurückzunehmen."

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben sich bisher nicht zu den Gerüchten um ihre Doku-Show geäußert. Der Herausgeber des Buches, Penguin Random House und ein Vertreter von Harry und seiner Frau Meghan haben auch den kolportierten Erscheinungstermin seiner Memoiren bis jetzt aber nicht offiziell bestätigt.

