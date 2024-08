Verwirrung um Beziehungsstatus von Dakota Johnson und Chris Martin

Sie denke derzeit gerne ans Kinderkriegen, hatte Hollywoodschauspielerin Dakota Johnson ("Fifty Shades of Grey") erst kürzlich verraten. "Ich bin so offen dafür", erklärte die 34-Jährige im März dem Online-Magazin Bustle. "Wir sind nicht sehr lange hier, also wenn ich dazu bestimmt bin, Mutter zu werden, dann soll es so sein."

Dann machten Gerüchte um ein Beziehungsaus von Johnson und ihrem Partner, Coldplay-Sänger Chris Martin, die Runde. Die britische Boulevardzeitung Daily Mail hatte geschriebenen, dass die beiden nach sieben Jahren ihre Verlobung aufgelöst hätten. Zahlreiche internationale Medien griffen die den Bericht auf.

Johnson und Martin offiziell weiterhin zusammen Gegenüber der New York Post dementierte ein Sprecher Johnsons daraufhin die Trennungsspekulationen. Die beiden seien weiterhin "glücklich zusammen" und verlobt heißt es in dem Bericht. Die Daily Mail hatte unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Quelle "berichtet", dass das Paar "in den letzten Monaten verzweifelt versuchte, die Beziehung zum Funktionieren zu bringen". Am Ende sei man zum Schluss gekommen, "dass die Beziehung auf Dauer nicht tragbar" sei und dass beide "akzeptiert" hätten, "dass es das Beste ist, weiterzuziehen", so der angebliche Insider. Johnson und Martin sind sehr auf ihr Privatleben bedacht und kommentieren dieses nur sehr selten.

© REUTERS/MARIO ANZUONI Chris Martin

In letzter Zeit denke sie viel an ihre begrenzte Lebenszeit und fühle sich oft wie "das nutzloseste Stück Dreck", hatte Johnson im März zu Bustle gesagt. "Ich bin an einem Punkt angelangt, an dem ich wirklich alles erleben möchte, was das Leben zu bieten hat." Und das Kinderkriegen halte sie für eine "verrückte, magische, wilde Erfahrung". Martin hat zwei Kinder mit seiner Ex-Frau Gwyneth Paltrow. Johnson sagte über die beiden Teenager: "Ich liebe diese Kinder, als hinge mein Leben von ihnen ab."