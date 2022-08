Verstorbene Podcasterin Deborah James: Witwer spricht über ihre letzten Minuten

"Ich habe sie auf den Kopf geküsst", erzählte Bowen. "Ich sagte ihr, wie sehr ich sie liebe, dass ich mich um die Kinder kümmern würde, und das Letzte, was ich ihr sagte, war, dass ich so stolz auf sie war", erinnerte er sich an die Worte, die er seiner Frau mit auf den Weg gab, kurz bevor sie starb.

Dann sei James für immer eingeschlafen. "Sie hatte einen unglaublich friedlichen Tod, wenn es einen Weg gab, gut zu sterben, dann hat sie es geschafft", ist sich Bowen sicher. "Am Ende war es ziemlich spirituell", fügte er hinzu.