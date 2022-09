Verpassen Harry und Meghan "die letzte Chance, die Queen zu besuchen"?

Tags zuvor werden die Royals in der englischen Stadt Manchester erwartet. Am 8. September geht es dann nochmals nach Gro├čbritannien. Die beiden seien "hocherfreut", so die Mitteilung. Britische Medien spekulierten im Vorfeld der Europareise der Royals flei├čig, ob sie Harrys Gro├čmutter, Queen Elizabeth II., besuchen w├╝rden. Die Mail on Sunday-Journalistin Charlotte Griffiths meint, dass es m├Âglicherweise "die letzte Chance" sein k├Ânnte, sie in Balmoral zu sehen. Im "Palace Confidential"-Podcast sagt sie: "Ich denke, sie haben sich in eine Position gebracht, in der es zu schwierig wird, sie zu besuchen. Es ist ihnen zu peinlich." Grund soll ein vermeintliches Zerw├╝rfnis zwischen Harry und Meghan und dem Rest der Royal Family sein.

Getr├╝bte Wiedersehensfreude?

Zwischen Kalifornien, wo das Ehepaar Sussex, wie Harry und Meghan auch genannte werden, mit den beiden Kindern Archie (3) und Lilibet (1) seit zwei Jahren wohnt, und Gro├čbritannien flogen immer wieder giftige Botschaften hin und her. Noch immer wirkt das TV-Interview nach, das Harry und Meghan im M├Ąrz 2021 der US-Moderatorin Oprah Winfrey gaben. Darin: Jede Menge Vorw├╝rfe gegen den Palast wegen fehlender Unterst├╝tzung angesichts des gro├čen Drucks vor allem auf Meghan und sogar wegen Rassismus. In Podcasts und anderen Formaten legte vor allem Harry sp├Ąter noch nach. Zielscheibe war besonders Vater und Thronfolger Prinz Charles. Auch die Beziehung zu seinem ├Ąlteren Bruder Prinz William soll am Boden liegen.

Wann Meghan und Harry nach ihrem aktuellen Trip wieder in sein altes Heimatland reisen werden, ist also fraglich.