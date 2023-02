Verona Pooth trauert um Schwiegervater

"Ich weiß, dass du es nicht gewollt hĂ€ttest, dass wir traurig sind (...). Aber die LĂŒcke, die du hinterlassen hast, wird immer bleiben. Leider leben meine liebe Mamita und mein geliebter Papi auch nicht mehr. Ich habe gelernt, stark zu sein und den Menschen zu danken, die mich zu dem gemacht haben, was ich heute bin. Es vergeht kein Tag, ohne dass ich an euch denke", so Pooth weiter.