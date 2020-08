"Vermisse ihn so sehr": Landon Clifford-Witwe weint in Video um verstorbenen Youtuber

Youtube-Star Camryn Clifford trauert um ihren Mann und den Vater ihrer beiden Kinder Landon Clifford, der mit gerade einmal 19 Jahren an den Folgen einer Gehirnverletzung gestorben ist.

Camryn Clifford trauert um Landon

In einen Video-Clip, den sie auf TikTok gepostet hat, teilte die Mutter zweier Töchter jetzt ihren Schmerz. Camryn veröffentlichte ein Video, im dem sie bittere Tränen vergießt. "Ich vermisse ihn gerade so sehr", schrieb die 19-Jährige unter den Clip, in dem sie weinend vor einem Spiegel zu sehen ist. Im Hintergrund zu hören sind die Lyrics “Oh God wanna feel again” (zu Deutsch: "Oh Gott, ich will wieder fühlen") aus dem auf TikTok beliebten Track "Touch" von Sleepin At Last.

Der kurze Clip wurde binnen kurzer Zeit über 7,4 Millionen Mal geteilt. Auf TikTok folgen der jungen Mutter 1,1 Millonen Menschen.

Fans drücken ihre Anteilnahme aus und versuchen der trauernden Witwe Trost zu spenden. "Ich habe es geliebt, eure kleine Familie in den vergangenen Jahren wachsen zu sehen", schreibt zum Beispiel eine TikTok-Userin. "Ich schicke euch all meine Liebe und ich bete für dich, süßes Mädchen."