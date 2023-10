Verborgenes Talent: Sharon Stone stellt eigene Gemälde aus

US-Schauspielerin Sharon Stone (65), die mit dem Erotik-Thriller "Basic Instinct" berühmt wurde, stellt selbst gemalte Werke vor. Die C. Parker-Gallerie in Greenwich (Connecticut) zeigt in der Ausstellung "Sharon Stone: Welcome To My Garden" bis Dezember 19 Werke des Hollywood-Stars. Stones Malerei sei damit erstmals außerhalb von Los Angeles zu sehen, hieß es in einer Mitteilung. Es sind farbstarke, abstrakte und an die Natur angelehnte Gemälde in Acryl auf Leinwand.

Sharon Stone hat während Corona-Pandemie Kreativität wiederentdeckt

"Farbe spricht mich an", wurde Stone zitiert. Schon als Kind und später als College-Studentin habe sie gemalt. Während der Corona-Pandemie habe die Schauspielerin dann ihre Kreativität wiederentdeckt, heißt es in der Mitteilung. Seitdem greife sie täglich zum Pinsel.

