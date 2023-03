Sharon Stone: "Habe die Hälfte meines Geldes verloren"

Hinter Hollywood-Star Sharon Stone liegt eigenen Angaben zufolge eine schwere Zeit. Erst kürzlich starb ihr Bruder. In einer Rede, die sie in Beverly Hills im Rahmen einer Benefizveranstaltung hielt, sprach sie auch über finanzielle Verluste. "Ich habe gerade die Hälfte meines Geldes durch diese Bankensache verloren", so die 65-Jährige. Damit dürfte sie auf die untergegangenen US-Institute Silicon Valley Bank (SVB) und Signature Bank angespielt haben. Bei dem Zusammenbruch des Start-up-Finanzierers SVB handelt es sich um den größten Kollaps eines US-Geldhauses seit der Finanzkrise 2008. Trotzdem gebe sie nicht auf.