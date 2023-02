Lily Collins packt über toxischen Ex aus: Verbaler und emotionaler Missbrauch

Lily Collins kam im Podcast "We Can Do Hard Things" auf eine frühere Beziehung zu sprechen, die alles andere als gesund war. Ihr Ex-Partner habe sie wiederholt verbal erniedrigt, verriet die Schauspielerin.

Lily Collins über Ex: "Er nannte mich eine Hure"

"Meine romantische toxische Beziehung bestand für mich aus verbalem und emotionalem Missbrauch und dem Gefühl, sehr wenig wert zu sein", erzählte die Tochter von Sänger Phil Collins. "Er nannte mich immer kleine Lily. Und er benutzte schreckliche Worte über mich, in Bezug auf das, was ich trug, und nannte mich eine Hure und all diese Dinge", führte der "Emily in Paris"-Star weiter aus.