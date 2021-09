Vater von Operndiva Anna Netrebko verstorben

Yuriy Netrebko - der Vater von Operndiva Anna Netrebko - ist tot. In einem Facebook-Posting schreibt ihr Ehemann Yusif Eyvazov am Dienstag, er habe sich 2005 nicht von seinem Vater verabschieden können. "Heute konnte ich es, weil du mein zweiter Vater warst und ich dich sehr geliebt habe. Es ist der größte Schmerz, wenn man geliebte Personen verliert und es ist noch scherzhafter, wenn diese Menschen nicht nur von dir, sondern von so vielen geliebt werden", kommentierte er eine Reihe von gemeinsamen Fotos. "Wir alle werden dich vermissen." Netrebko und Tenor Yusif Eyvazov sind seit 2015 verheiratet. Sie hat aus ihrer früheren Beziehung mit Opernsänger Erwin Schrott einen Sohn.