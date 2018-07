Vanessa Paradis hat sich getraut

Erst im vergangenen Jahr hatte Schauspielerin und Sängerin Vanessa Paradis (45) ihre Beziehung mit Regisseur Samuel Benchetrit (45) öffentlich gemacht. Am Samstag gab sich das Paar, das sich am Set ihres gemeinsamen Filmes "Chien" kennenlernte, in der kleinen Dorfgemeinde Saint-Siméon in der Nähe von Paris das Ja-Wort.