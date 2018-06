"Täglicher Schmerz": Johnny Depps verstörend offenes Interview

Tod seiner Freunde habe ihn sehr beeinflusst

Depp und der 2017 verstorbene Tom Petty waren langjährige Freunde, der Tod des Musikers hätte ihn daher stark beeinflusst. So erzählt Depp über seinen verstorbenen Freund: "Wir haben uns angerufen und gefragt: Hey, rauchst du noch? " Darauf Tom: "Ja, ich rauche immer noch". "Nun, wenn Tom noch raucht, bin ich okay." Mit Tränen in den Augen erinnert er sich: "Ich liebte ihn". Petty und Depp kamen in jungen Jahren gemeinsam von Florida nach Los Angeles, um in der Stadt der Engel als Rocker Karriere zu machen. Dann kam Nicolas Cage daher und erzählte, dass es weit mehr Geld für die Schauspielerei geben würde. Also sei Depp schließlich beim Film gelandet.

Depressionen und finanzieller Zusammenbruch

Nach seiner Scheidung von Schauspielkollegin Amber Heard erinnert sich Depp: "Ich war tiefer als ich es mir je hätte vorstellen können. Ich konnte den täglichen Schmerz nicht mehr ertragen." Um sich von seinem Frust abzulenken, beschloss er, mit der Band " Hollywood Vampires" auf Tour zu gehen. Nebenbei verfasste er einige emotionale Erinnerungen auf seiner alten Schreibmaschine. "Ich goss mir morgens einen Wodka ein und begann zu schreiben, bis die Tränen meine Augen füllten und ich die Seite nicht mehr sehen konnte", sagte er. "Ich habe immer versucht herauszufinden, was ich getan habe, um das zu verdienen. Ich habe stets versucht, freundlich zu allen zu sein, allen zu helfen und allen gegenüber ehrlich zu sein. Die Wahrheit ist mir am wichtigsten. Und dennoch ist all das passiert. "