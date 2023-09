Uschi Glas: In dem Wort Indianer ist für mich nichts Beleidigendes

Der Publikumsliebling weiter: "Und wenn es eben jetzt so ist: Wie soll man denn jetzt diese Menschengruppe, die immer so hieß, denn nennen? In dem Wort Indianer, da muss mich jemand aufklären, ist für mich nichts Beleidigendes drin. Ich verstehe es einfach nicht."

Von politisch motivierten Neu-Übersetzungen etwa der Kinderbücher des Briten Roald Dahl hält Uschi Glas gar nichts. "Von mir aus kann man immer dazu sagen: "Das war zu der Zeit so, wir distanzieren uns heute davon, wir sagen so etwas nicht mehr." Aber man kann doch jetzt nicht die ganze Literatur umschreiben." In der Logik betrachtet dürfe auch Shakespeares "Romeo und Julia" nicht mehr aufgeführt werden. "Denn wahrscheinlich hatten die zwei vor der Ehe schon was miteinander. Ja, um Gottes Willen, dann darf das natürlich nicht mehr aufgeführt werden." Sie könne "überhaupt nicht fassen, was da immer wieder Neues rauskommt, was man wieder nicht mehr sagen darf und was jetzt wirklich nicht korrekt ist", betonte die Schauspielerin.

Vor einem Jahr hatte es eine Rassismusdebatte um die "Winnetou"-Filme gegeben. Der Ravensburger Verlag hatte damals die Auslieferung des Kinderbuches "Der junge Häuptling Winnetou" gestoppt. In einem Instagram-Post hatte das Unternehmen dies damals mit dem Feedback von Nutzern begründet, das gezeigt habe, "dass wir mit den Winnetou-Titeln die Gefühle anderer verletzt haben".