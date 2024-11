US-Schauspielerin Chloë Grace Moretz: Coming-out in Wahlaufruf

Coming-out: Die US-Schauspielerin Chloë Grace Moretz hat sich im Rahmen eines Wahlaufrufs als gay woman bezeichnet. Sie habe bereits für die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris gestimmt, so die 27-Jährige in einem Post auf Instagram.

Über 24 Millionen Menschen folgen ihr auf der Social-Media-Plattform. "Es steht so viel auf dem Spiel bei dieser Wahl", so Moretz.

"Als lesbische Frau glaube ich an die Notwendigkeit eines rechtlichen Schutzes für die LGBTQ+-Gemeinschaft. Wir brauchen Schutz in diesem Land und müssen Zugang zu der Versorgung haben, die wir brauchen und die wir verdienen." Sie hebt die Selbstbestimmung von Frauen hervor, die Harris schützen würde. "Ich glaube, dass die Regierung kein Recht über meinen Körper als Frau hat und dass die Entscheidungen über meinen Körper nur von mir und meinem Arzt getroffen werden sollten." Am Ende appellierte Moretz an ihre Follower und Followerinnen, wählen zu gehen.

Protestmärsche in Washington und anderen Städten

Wenige Tage vor der Präsidentenwahl haben am Samstag tausende Menschen in den USA für Frauenrechte und das Recht auf Abtreibung demonstriert. Allein in der Hauptstadt Washington versammelten sich mehrere tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum National Women's March. Auch in anderen Städten gab es Protestmärsche. Der erste Women's March hatte nach der Amtseinführung des damaligen Präsidenten Donald Trump 2017 stattgefunden, der am Dienstag seine Wiederwahl anstrebt.

Damals hatten mehr als drei Millionen Menschen an den Protesten teilgenommen. Viele trugen pinkfarbene Kopfbedeckungen, den sogenannten Pussyhat, in Anspielung auf Trumps Äußerung, dank seiner Berühmtheit könne er Frauen jederzeit ungefragt in den Schritt greifen.