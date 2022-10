US-Sängerin Brandy spricht nach Vorfall über "Dehydration"

Kurz zuvor hat das Promi-Portal TMZ.com unter Berufung auf Polizeikreise berichtet, dass am Dienstag Helfer per Notruf zum Haus der R&B-Sängerin gerufen worden seien. Brandy werde in einem Krankenhaus in Los Angeles behandelt, hieß es weiter.

Die Grammy-Preisträgerin war Mitte der 90er-Jahre mit Songs wie "The Boy Is Mine" und "Top of the World" bekannt geworden. Sie spielte in TV-Produktionen ("Moesha", "Queens") und Filmen ("Ich weiß noch immer, was Du letzten Sommer getan hast", "Cinderella") mit. Ende August war bekannt geworden, dass sie in dem geplanten Psycho-Horrorfilm "The Front Room" eine Hauptrolle spielen soll.