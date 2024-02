US-Moderator Jimmy Kimmel spottet über deutsche Stadt Gelsenkirchen

Die nordrhein-westfälische Stadt Gelsenkirchen hat es in die bekannte US-Late-Night-Show "Jimmy Kimmel live" geschafft. Moderator Jimmy Kimmel griff in seiner Sendung vor einigen Tagen eine Äußerung des republikanischen US-Präsidentschaftsbewerbers Donald Trump auf.

Der habe zuletzt erklärt, er sei bekannter als Taylor Swift und seine Anhänger loyaler als die der Sängerin, sagte Kimmel. Im Gegensatz zu Trumps Kundgebungen seien die Tickets von Swift aber nicht kostenlos. Die Menschen zahlten Hunderte, teilweise sogar Tausende von Dollar, um sie zu sehen - und das nicht nur in den USA, so der Moderator.

Dann richtete er sich direkt an Trump: "Wie groß ist Ihre Bekanntheit in Tokio, in Singapur? Wie groß ist Ihre Bekanntheit in Gelsenkirchen, Deutschland?" Dort tritt Swift im Juli 2024 an drei Abenden in der Veltins-Arena auf, in die mehr als 62 000 Zuschauende passen. "Und das, obwohl noch nie irgendjemand etwas von Gelsenkirchen, Deutschland gehört hat. Vielleicht existiert es nicht einmal", spottete Kimmel.