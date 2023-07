Foto: US-Model Karlie Kloss ist zum 2. Mal Mutter geworden

US-Unternehmer Joshua Kushner hat die Geburt des zweiten gemeinsamen Kindes mit seiner Ehefrau, dem US- Model Karlie Kloss (30) verkündet. Der 38-Jährige teilte auf Instagram ein Foto, auf dem ein Baby zu sehen ist, und hieß das Kind in kurzen Worten auf der Welt willkommen.

Prominente Gratulantinnen

Als Geburtstag gab er Dienstag, den 11. Juli, an. Das Neugeborene auf dem Bild ist in Tücher eingewickelt und trägt ein blaues Mützchen. Stars wie Kate Hudson, Kim Kardashian und Gwyneth Paltrow beglückwünschten die Familie in den Kommentaren.