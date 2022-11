US-Kongresswahlen: Herzogin Meghan bricht mit einschränkender royaler Tradition

Herzogin Meghan (41) hat die Amerikaner am Dienstag dazu aufgerufen, bei den Zwischenwahlen in den Vereinigten Staaten ihre Stimmen abzugeben. Auf der Webseite der von Meghan und dem britischen Königssohn Prinz Harry (38) gegründeten Stiftung Archewell veröffentlichte sie am Wahltag ein Foto von sich, auf dem sie einen runden "I Voted"-Sticker an ihrem Pullover trägt. Derartige Aufkleber werden etwa nach der Stimmenabgabe in Wahllokalen ausgehändigt.

Wahl-Ratschläge von Herzogin Meghan

Dazu postete die gebürtige Kalifornierin auf der Webseite einen Wahlaufruf mit mehreren praktischen Tipps, etwa wie man das richtige Wahllokal findet und welche Sachen man dabei haben sollte.