US-Justiz: Prinz Andrew soll im Fall Epstein aussagen

Ermittlungen gegen Ghislaine Maxwell

Bereits zuvor hatte es Bemühungen gegeben, den Prinzen zu einer freiwilligen Aussage zu bewegen. Der New Yorker Staatsanwalt Geoffrey Berman hatte diesbezüglich Kontakt mit Andrews Anwaltsteam aufgenommen. Doch obwohl er zunächst zusagte, das FBI in seinen Ermittlungen zu unterstützen, habe der Prinz "die Tür zu einer freiwilligen Zusammenarbeit komplett zugeschlagen", so Berman im März.

Epstein soll über Jahre hinweg minderjährige Mädchen und junge Frauen sexuell missbraucht und zur Prostitution gezwungen haben. Prinz Andrew, der mit ihm befreundet war, wird vorgeworfen, zwischen 2001 und 2002 Geschlechtsverkehr mit der damals 17-jährigen Virginia Roberts (36, ehem. Giuffre) gehabt zu haben, die von Epstein dazu gezwungen worden sein soll. Roberts wandte sich mit den Vorwürfen mehrmals an die Öffentlichkeit, Andrew bestritt diese seitdem, unter anderem in einem skandalträchtigen Interview mit der BBC, vehement.