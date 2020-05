Epstein-Butler spricht über Prinz Andrew: "Ich sah ihn nie mit Mädchen"

Juan Alessi, der mittlerweile 70-Jährige ehemalige Butler von Investmentbanker und verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein, spricht erstmals öffentlich über die Zeit, als er für ihn gearbeitet hat.

Und er spricht da auch über Briten-Prinz Andrew (60), eigentlich entlasstet er ihn sogar, denn, er bestätigt zwar, dass der Prinz Gast auf einigen Nackt-Poolpartys auf Epsteins Anwesen in Florida war, aber er habe ihn nie bei einer sexuellen Handlung mit einem Mädchen gesehen, erzählt Alessi der Zeitung "Mirror".

2005 gab Alessi laut "Bild" bei der Polizei im Rahmen der strafrechtlichen Ermittlungen gegen Epstein aber an, dass der Prinz „Wochen bei uns verbrachte“ und im „blauen Zimmer“, dem Hauptschlafzimmer der Gäste, nächtigte.

„Vielleicht hat er etwas zu verbergen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was darüber hinaus geschah“, versteht er nicht, warum Andrew nicht mit dem FBI kooperieren will", so der ehemalige Angestellte.