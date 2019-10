Urteil im College-Skandal: Ricardo Chavira ortet "weißes Privileg"

Seine Serien-Partnerin, die ebenfalls mexikanisch-stämmige Schauspielerin Eva Longoria, hatte sich indes stets für Huffman ausgesprochen. Sie sei von ihr unterstützt worden, als sie am Set gemobbt wurde und habe sich auch immer wieder in ihrer Wohltätigkeitsorganisation zugunsten lateinamerikanischer Einwandererkinder engagiert. "Es gab so viele Male, als Felicity die einzige weiße Frau im Raum war, die mir half. Das werde ich nie vergessen", so Longoria in ihrem Brief an Huffmans Richter.