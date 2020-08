Urlaub trotz drohender zweiter Corona-Welle: Emmanuel Macron in der Kritik

Zusammen mit seiner Ehefrau Brigitte Macron macht Frankreichs Präsident Emmanuel Macron derzeit Urlaub an der Côte d'Azur. Paparazzi-Fotos zeigen den 42-Jährigen beim Jetski-Fahren an der Küste der französischen Inselgruppe Porquerolles, während seine Frau an Bord eines Bootes entspannt.

Emmanuel Macron: Kritik für Urlaub an der Côte d'Azur

Verweilen soll das Paar laut Daily Mail nahe des Fort de Brégançon. Die Festung Brégançon diente den französischen Staatsoberhäuptern lange als Sommerresidenz.

Angesichts der Corona-Krise kommt der Urlaub des französischen Präsidenten im Netz nicht gerade gut an. Erst vergangene Woche wurde in Paris die Maskenplicht wieder eingeführt. Besonders stark frequentierte Bereich wie das Seine-Ufer oder Einkaufsstraßen soll man nur mehr Mundschutz betreten dürfen. Experten warnen schon seit vergangenem Monat vor einer zweiten Welle der Corona-Pandemie in Frankreich. Das Land ist mit rund 30.000 Toten stark betroffen.

Bei seinem letzten öffentlichen Auftrit hat sich Macron noch pflichtbewusst mit Mund-Nasen-Schutz gezeigt. Im privaten Urlaub wurde darauf verzichtet.