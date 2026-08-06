Urlaub mit Söhnen und Ehefrau: Boris Becker teilt Familien-Fotos aus Portugal

Boris Becker hat schon oft bewiesen, dass eine Patchwork-Familie funktionieren kann. Diesen Sommer verbringt die Tennislegende jedenfalls im Kreis seiner Liebsten. Gemeinsam mit Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (36) und seinen drei Söhnen Noah (32), Elias (26) und Amadeus (16) reiste er ins portugiesische Comporta. Auf Instagram gewährt der ehemalige Profi-Sportler Einblicke in seinen Urlaub.

Becker-Söhne Noah und Elias mit Amadeus ganz dicke

„Familien-Reunion“ und „Gemeinsam Erinnerungen schaffen“, schrieb der fünffache Papa stolz unter eine Reihe an Urlaubs-Schnappschüssen, die den Zusammenhalt innerhalb der Familie deutlich machen.