Urlaub mit Söhnen und Ehefrau: Boris Becker teilt Familien-Fotos aus Portugal
Boris Becker hat schon oft bewiesen, dass eine Patchwork-Familie funktionieren kann. Diesen Sommer verbringt die Tennislegende jedenfalls im Kreis seiner Liebsten. Gemeinsam mit Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (36) und seinen drei Söhnen Noah (32), Elias (26) und Amadeus (16) reiste er ins portugiesische Comporta. Auf Instagram gewährt der ehemalige Profi-Sportler Einblicke in seinen Urlaub.
Becker-Söhne Noah und Elias mit Amadeus ganz dicke
„Familien-Reunion“ und „Gemeinsam Erinnerungen schaffen“, schrieb der fünffache Papa stolz unter eine Reihe an Urlaubs-Schnappschüssen, die den Zusammenhalt innerhalb der Familie deutlich machen.
Ob am Strand oder beim gemeinsamen Essen - die von Boris Becker veröffentlichten Fotos zeigen, dass sich seine älteren Söhne ausgezeichnet mit ihrem Stiefbruder Amadeus verstehen. Und auch Lilian de Carvalho Monteiro, die seit September 2024 mit dem Ex-Tennis-Star verheiratet ist, scheint sich inzwischen bestens ins Familiengefüge eingegliedert zu haben.
Zu sehen hier:
Noah und Elias stammen aus Beckers früheren Ehe mit Barbara Becker. Amadeus' Mama ist Lilly Becker. Im November 2025 ist der ehemalige Profi-Sportler zum fünften Mal Papa geworden. Töchterchen Zoë Vittoria Becker ist seine erstes Kind mit de Carvalho Monteiro. Ob der jüngste Becker-Spross mit im gemeinsamen Urlaub war, ist den geteilten Schnappschüssen nicht zu entnehmen. Beckers älteste Tochter Anna Ermakova ist jedenfalls nicht mit dabei.
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