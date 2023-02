Ups: Ashley Grahams erleidet Make-up-Panne bei den BAFTAs

Bei gro√üen Events von internationaler Bedeutung wie den BAFTAs, die am Sonntag in London stattgefunden haben, werden Stars und Sternchen besonders genau unter die Lupe genommen. F√ľr Modekritiker ist so manch gewagtes Outfit gefunden Fressen - wobei es bei Plus-Size-Model Ashley Graham eher das Make-up war, welches f√ľr Getuschel sorgte.

Ashley Graham kreidebleich bei BAFTAs

In einem figurbetonten, schwarzen Kleid beehrte die 35-Jährige am Sonntag die BAFTA-Afterparty der britischen Vogue und Tiffany & Co. Das US-Model, das wegen der Fashion Week aktuell in Großbritannien weilt, trug dazu dunklen Lippenstift und jede Menge Puder - was offensichtlich wurde, als Graham bei ihrem Eintreffen mit Blitzlichtgewitter konfrontiert wurde.