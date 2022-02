"Unverantwortlich": Heftige Kritik für Kristen Stewart und Diana-Film

"Spencer"-Darstellerin Kristen Stewart darf sich für ihre Rolle der Lady Diana aktuell über eine begehrte Oscar-Nominierung freuen. Im von Kritikern-gelobten Film ging es um entscheidende Momente, die damals angeblich zu Dianas Trennung von Prinz Charles führten. Auch ihre damalige Bulimie wurde darin thematisiert. Die Art und Weise sei für eine Wohltätigkeitsorganisation allerdings "verantwortungslos" gewesen.

Kritik für Kristen Stewart und "Spencer"-Macher

In einem Interview mit Vanity Fair sprach Kristen Stewart über den Versuch, sich während der Dreharbeiten tatsächlich zum Erbrechen zu bringen, um Dianas Bulimie authentischer zu verkörpern. "Ich konnte mich in diesem Film nicht übergeben, selbst wenn ich es eigentlich hätte tun sollen. Mir ging es so schlecht aber mein Körper spielte nicht mit." Den Filmemachern und dem "Twilight"-Star wurden nun vorgeworfen, im Diana-Film "Spencer" Essstörungen zu "verherrlichen“.