Untreuer Jesse James: Schwangere Ehefrau reicht Scheidung ein

Im Juni haben US-Moderator Jesse James und die ehemalige Pornodarstellerin Bonnie Rotten geheiratet. Die Ehe d√ľrfte aber schon bald Geschichte sein. Der Grund: Rotten wirft James vor, sie betrogen zu haben, obwohl sie aktuell ein Kind von ihm erwartet. Jetzt soll sie Medienberichten zufolge die Scheidung eingereicht haben.

Bonnie Rotten will sich von Jesse James scheiden lassen

Die schwangere Frau von Jesse James soll laut TMZ am Dienstag die Scheidungspapiere in einem Gericht in Texas eingereicht haben. Es ist nicht das erste Mal, dass sich Rotten, die mit b√ľrgerlichem Namen Alaina Hicks hei√üt, von James scheiden lassen will. TMZ zufolge soll sie die Scheidung am 1. Dezember schon einmal eingereicht haben, nachdem sie ihren Mann dabei erwischt habe, dass er anderen Frauen Nachrichten schickte.