Gottfried Helnwein: Der Donaldist mit Gerechtigkeitswahn

„Sobald ich lesen konnte, habe ich die Zeitungen mit Berichten über die Kriegsverbrecher-Prozesse gelesen. Ich bin besessen gewesen, ich wollte alles über die Geschichte der Grausamkeit und Intoleranz wissen“, sagt der 64-Jährige, der als Sohn eines „erzkatholischen“ Postbeamten im „erzroten“ Favoriten aufwuchs.

Nicht aus ästhetischen, sondern aus humanistischen Motiven sei er Künstler geworden. „Talentiert war ich immer, aber ich wollte nicht Maler werden. Das Künstlerbild meiner Kindheit waren Männer mit Bart und Pullmannkapperl, die abstrakte Bilder malen.“ Als Ministrant kannte er damals nur die Bilder der Kirchen. Stundenlang legte er sich zwischen die Bänke und starrte sie an. „Da konnte man die ganzen Märtyrer sehen, das war sehr gruselig, die blutüberströmten Leichen und die Marterwerkzeuge.“ Aus Protest gegen die Elterngeneration startete er 1965 mit Aktionen, bei denen er sich mit dem Messer Schnittwunden zufügte und dann einbandagierte.

„Ich wollte etwas machen, was viel schneidiger ist.“ Mitglied der Rolling Stones zu sein wäre für ihn vielmehr eine ideale Form der Künstlerexistenz gewesen. „Das war die ultimative Kunst.“ Später lernte er all seine Idole persönlich kennen, sie gingen in seinem Schloss in Irland und in seinem Haus in Los Angeles aus und ein, er fotografierte und malte sie. Vom Donald-Duck-Vater Carl Barks, über Muhammad Ali bis zu den Rolling Stones.