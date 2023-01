"Unter uns"-Star Jan Ammann: "Ich dachte immer, ich bin zu groß für das Fernsehen

Außerdem sei er generell in einer Phase, wo er sich überlege, "welche Wünsche ich denn noch habe. Ich bin ein Mittvierziger und frage mich auch, was will ich mit meinem Leben erreichen und was will ich vermitteln? Man will ja irgendwann auch etwas weitergeben und ich merke ganz stark den Drang, mich individuell zeigen zu wollen. Ich will einfach Jan zeigen. Und der muss spürbar sein nach außen. Dann ist es auch in Ordnung, ob der ankommt oder nicht, aber ich habe mich gezeigt. Ich möchte kreativ arbeiten können, aber im gleichen Maße auch genauso glücklich und erfüllt sein."

Das findet er auch in Ehefrau Lisa und den Söhnen Noa (12) und Leon (1). "Ich genieße es, wenn der Workload nicht so groß ist und ich meine Familie versorgen kann und etwas mit ihnen unternehme. Ich versuche, die Arbeit in die Stunden zu legen, in denen meine Familie noch schläft", schmunzelt Ammann.

Eine Sache, die er unbedingt nachholen möchte, ist die Verkörperung von Franz Joseph im Musical "Elisabeth". Das ging letztes Jahr "terminlich einfach nicht".