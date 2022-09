Musicalstar Mark Seibert: Rückkehr nach Wien und "Belastungsprobe für Beziehung"

Die einzige Sache, die der Musicalstar in seiner Karriere anders machen würde, wäre, seinem Beruf nicht gar so viel nachzureisen. "Dadurch habe ich ein bisschen verpasst, Wurzeln zu schlagen. Da beneide ich Leute schon, die seit 15 Jahren im selben Haus, in derselben Wohnung leben und sich da etwas aufgebaut haben. Vielleicht würde ich jetzt sagen: 'Lass einen Job aus, ich fühle mich hier in der Stadt wohl, ich hab meinen Freundeskreis und warte, bis der nächste Job hier in der Stadt kommt'. Ich denke mir aber auch, dass wir uns unbewusst das Leben aussuchen, das zu uns passt."

Und sobald sich der Vorhang hebt, sind ohnehin alle Zweifel vergessen: "Die Energie vom Publikum ist so groß."