Musical-Star Drew Sarich: Mit 12 schlug das "Schicksal" zu

Am 26. und 27. August steht er bei den „Musicalstars im Steinbruch“ in St. Margarethen auf der Bühne. Motto: „Die Kraft der Liebe“. Für ihn wohl die schwierigste Frage aller Zeiten, erklären zu wollen, was denn die Liebe überhaupt ist.

„Es gibt kaum etwas, das so komplex, so verwirrend ist und auch zu so viel Leid geführt hat wie die Liebe. Aber es vollendet uns“, ist Drew sicher. „Ohne die Liebe gäbe es kein Theater, keine Musik, keine Kunst“, sagt der Sänger, der sich vor allem drauf freut, mit so vielen lieben Freunden und Weggefährten (u. a. Ana Milva Gomes, Mark Seibert, Maja Hakvoort und Lukas Perman) zu arbeiten.

Warum es bei ihm zu Hause mit Ehefrau Ann Mandrella, die ebenfalls Musical-Sängerin ist, keinen Konkurrenzkampf gibt, und was er seinen künstlerisch begabten Kindern mit auf den Weg gibt, das sehen Sie im Video oben.