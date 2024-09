Unrasiert: Halle Berry setzt für Rolle haariges Statement

In dem neuen Film "Never Let Go" verteidigt Halle Berry sich und ihre Söhne gegen "das Böse".

Schauspielerin Halle Berry überraschte diese Woche ihre Fans mit ihrer haarigen Verwandlung.

Die Oscar-Preisträgerin gab einen Einblick in ihre Transformation für ihren neuen Film "Never Let Go". "Einer der komplexesten Charaktere, die ich je verkörpern durfte", schrieb sie unter eine Reihe an Fotos und ein Video, das sie bei den Dreharbeiten zeigt.

Halle Berrys neuer Film "Never Let Go" "Never Let Go - Lass niemals los" ist ein neuer Horror-Thriller von Alexandre Aja mit Berry in der Hauptrolle. Die Schauspielerin ist auch Mitproduzentin des Films In dem düsteren Streifen kämpfen Menschen nach einer Apokalypse um ihr Überleben. Momma (Halle Berry) hat sich zusammen mit ihren Zwillingssöhnen Samuel und Nolan in eine abgelegene Hütte im Wald zurückgezogen. Doch auch dort lebt es sich nicht ungefährlich, denn Momma muss sich gegen "das Böse" verteidigen.

Berry sagte dem Publikum nach einer Vorführung des neuen Films beim Fantastic Fest, der Filmcharakter Momma sei "verdammt verrückt". "Was auch immer Sie für wahr halten, nachdem Sie den Film gesehen haben: Wenn man zwei Kinder ganz alleine in einem Haus mitten im Wald großzieht, wird man verrückt." Falsche Achselhaare für Filmrolle Um den im Wald lebenden Charakter authentisch zu verkörpern, wurden Halle Berry unter anderem falsche Achselhaare verpasst, die sie stolz auf Instagram zeigt. Sie präsentiert sich ungeschminkt, mit Augenringen und ungemachten Haaren.

"Es ist eine Achselperücke", staunt ein Fan. "Halle, was ich an deiner Verwandlung in eine Figur liebe, ist, dass du keine Angst davor hast, nicht immer glamourös zu sein", feiert eine Nutzerin die Bilder vom Set. Die Schauspielerin, die 2002 für das Drama "Monster’s Ball" als erste Schwarze Schauspielerin mit einem Oscar als beste Hauptdarstellerin geehrt wurde, hatte erst vor Kurzem die lange und schmerzhafte Liste von Verletzungen enthüllt, die sie sich im Laufe in ihrer Schauspielkarriere zugezogen hat. Halle Berry über ihre zahlreichen Verletzungen Als Berry und ihr Co-Star Mark Wahlberg für ihre Netflix-Spionagekomödie "The Union" Werbung machten, kam die Oscarpreisträgerin darauf zu sprechen, wie gefährlich ein Job als Schauspieler oder Schauspielerin manchmal sein kann. "Ich wurde dreimal bewusstlos", sagte sie in einem auf Instagram geteilten Video. "Ich habe mir einen Arm und mir zweimal die Rippen gebrochen – einmal zwei Rippen, ein anderes Mal drei Rippen", fuhr die 57-Jährige fort. "Ich habe mir ein Steißbein gebrochen, zwei Zehen und einen Finger – diesen Finger", sagte sie kichernd, während sie ihren Mittelfinger in die Kamera hielt. Berry hat im Laufe der Jahre einige Stunts vollbracht, unter anderem, als sie 2012 beim Dreh des Films "Dark Tide" unter Wasser ihren Atem anhalten musste. "Ich habe eine Freitaucherin gespielt. Ich musste fast zweieinhalb Minuten lang den Atem anhalten. Und das fühlte sich wie eine Ewigkeit an. Es fühlte sich an, als stünde der Tod unmittelbar bevor", erinnerte sich der "Catwoman"-Star. Auch Mark Wahlberg weiß von Unfällen am Set zu berichten. Er verriet, dass er "schon oft" einen Meniskusriss, eine abgetrennte Schulter und ein verletztes Ego erlitten habe.