Unkonventionelles Training: So kam Ryan Gosling zu seinem Ken-Body

Der aufgedrehten Kino-Komödie "Barbie" ist in den nordamerikanischen Kinos der beste Kinostart des Jahres gelungen. Die Realverfilmung über einen Trip der berühmten Spielzeugpuppe und ihres Freundes Ken ins wirkliche Kalifornien hat laut Schätzungen bis zum Sonntag etwa 155 Mio. US-Dollar (139 Mio. Euro) in den USA und Kanada eingespielt. Während Margot Robbie in die Rolle der Barbie schlüpfte, ist Ryan Gosling als Ken zu sehen. Im Interview mit dem GQ-Magazin hat Personaltrainer David Higgins jetzt verraten, wie sich der 42-Jährige auf seinen Auftritt als Barbies Freund vorbereitet hat.

Ryan Goslings Transformation zum Ken

Es sei ein Ganzkörperprogramm erstellt worden, welches neben Krafttraining unter anderem Piltes und ein zweistündiges, tägliches Tanztraining enthalten habe, verriet Higgins, der auch schon seit Jahren mit Margot Robbie zusammenarbeitet.

