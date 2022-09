Ungleiches Duo: Jennifer Lopez' Tochter pfeift auf Glamour

Sie gaben ein ungleiches Bild ab, als sie bei einem Flohmarkt in Los Angeles shoppen gingen: W√§hrend US-Superstar Jennifer Lopez auch beim entspannten Bummeln auf ein extravagant ausgeschnittenes Kleid setzte, schlenderte ihre Tochter Emme ganz entspannt in Jeans-Shorts und einem Oversized-Sweater neben ihrer ber√ľhmten Mama her. Auch auf Make-up schien der Teenager im Gegensatz zu seiner Mutter zu verzichten.

Non-binär: So tickt Emme Anthony

Die 14-jährige Emme Anthony ist Lopez' Tochter aus der Ehe der Musikerin mit ihrem Ex-Mann Marc Anthony. Sie hat einen Zwillingsbruder namens Maximilian, kurz Max, der aber nicht mit am Flohmarkt war.