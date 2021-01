Unerwartetes Liebes-Outing: Harry Styles datet 10 Jahre ältere Olivia Wilde

Das Jahr 2021 beginnt mit einem heißen Gerücht aus der Promi-Welt: Schauspielerin Olivia Wilde (36) und Musiker Harry Styles (26) wurden am Wochenende bei der Hochzeit eines Freundes beim Händchenhalten gesehen, was Dating-Gerüchte um das Paar auslöste, das kürzlich an dem Film "Don't Worry Darling" zusammengearbeitet hatte, in dem Styles die Hauptrolle spielte und bei dem Wilde Regie führte.

Überraschendes Liebes-Outing

"Sie waren dieses Wochenende wegen einer Hochzeit in Montecito, Kalifornien ", sagt eine Quelle gegenüber dem US-Magazin People. "Sie verhielten liebevoll im Kreis ihrer Freunde, hielten Händchen und sahen sehr glücklich aus. Sie sind seit ein paar Wochen zusammen."

Page Six veröffentlichte Fotos, auf denen der ehemalige "One Direction"-Star und die zehn Jahre ältere Schauspielerin Hand in Hand zu sehen sind.