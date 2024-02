Unerwartet: Jennifer Aniston heizt Verlobungsgerüchte an

Nach ihren Scheidungen von Brad Pitt und Justin Theroux galt Jennifer Aniston in den letzten Jahren offiziell als Single.

Umso mehr verwundern Verlobungsgerüchte um den einstigen "Friends"-Star, die jetzt die Runde machen.

Jennifer Aniston bei den SAG-Awards: Ist das etwa ein Verlobungsring? Die Schauspielerin löste mit ihrem Auftritt bei den SAG Awards mit einem riesigen Diamantring an ihrer linken Hand Gerüchte um eine mögliche, heimliche Verlobung aus. Die 55-jährige Aniston war für ihre Rolle in der Serie "The Morning Show" nominiert, verlor am Ende jedoch gegen Elizabeth Debicki von "The Crown". Jennifer Aniston hatte an dem Abend außerdem die Aufgabe, zusammen mit Bradley Cooper den SAG Lifetime Achievement Award an Barbra Streisand zu überreichen. n.

Aniston glänzte bei der Zeremonie in einem figurbetonten silbernen Kleid mit tiefem Ausschnitt und einem oberschenkelhohen Schlitz. Ein Detail an ihrer Aufmachung sorgt aber besonders für Aufsehen - und zwar der auffällige Klunker, den die Schauspielerin an ihrem linken Ringfinger trug.

© REUTERS/MARIO ANZUONI Jennifer Aniston bei den SAG Awards

Prompt wurden Spekulationen laut, ob sich Aniston etwa verlobt habe, welche der einstige "Friends"-Star bisher aber unkommentiert ließ. Es ist nicht bekannt, ob Aniston derzeit mit irgendjemandem zusammen ist, und in den letzten fünf Jahren hatte sie - zumindest offiziell - mit niemandem eine romantische Beziehung. Jennifer Aniston war bereits zweimal verheiratet. Im Jahr 2000 traute sie sich mit Brad Pitt, bevor sie sich 2005 trennten, was zu einer der bekanntesten Scheidungen in Hollywood wurde. Im Jahr 2012 verlobte sich Aniston, die in der Vergangenheit unter anderem mit Paul Rudd, Tate Donovan, Vince Vaughn und John Mayer liiert war, dann mit Justin Theroux. Die beiden schlossen drei Jahre später den Bund fürs Leben, trennten sich dann aber auch im Jahr 2018.