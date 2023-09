Umstrittener Altkönig Juan Carlos zurück in Spanien

Der in Abu Dhabi im Exil lebende Altkönig Juan Carlos ist zu einem neuen Heimatbesuch in Spanien eingetroffen. Der Privatjet landete am Montagnachmittag in Vigo im Nordwesten des Landes, wie im staatlichen TV-Sender RTVE zu sehen war. Offizielle Informationen zum vierten Besuch des 85-Jährigen in Spanien seit seinem Weggang ins Exil vor gut drei Jahren gab es zunächst nicht.