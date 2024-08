Uma Thurmans and Ethan Hawkes Sohn startet als Regisseur durch

Uma Thurman und Ethan Hawke: Sohn gibt Regie-Debüt

Levon Hawke gibt mit "Picture Day" sein Theaterregiedebüt, wie Page Six berichtet.

Die Produktion ist auch das erste abendfüllende Stück der "Quick & Dirty Theatre Company", die letztes Jahr vom künstlerischen Leiter Booth McGowan gegründet wurde. Das Stück, das ebenfalls von Levon geschrieben wurde, wird am 20. September in den Coffey Street Studios in Red Hook, Brooklyn, eröffnet und läuft bis zum 6. Oktober.