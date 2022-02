Neuer Star am Horizont: Uma Thurman spricht über Karriere ihrer Tochter

Bahn frei für die nächste Generation: Uma Thurman und ihr Ex-Mann Ethan Hawke zählen zu den bekanntesten Gesichtern Hollywoods. Doch auch ihre gemeinsame Tochter Maya Thurman-Hawke steuert eine Schauspielkarriere an und konnte in der Filmfabrik bereits einige Erfolge feiern.

Maya Thurman-Hawke macht ihren Eltern Konkurrenz

Bereits als junges Mädchen hatte Maya ihre Eltern auf Red Carpet-Events begleitet, sich aber eher im Hintergrund gehalten. 2016 startete die Thurman-Tochter, die ihre Ausbildung an der renommierten "Juillard School of dance, drama and music" in Manhattan für eine Rolle in der Serie "Little Women" abgebrochen hat, als Model und Schauspielerin durch. Mit 18 Jahren fungierte sie damals als Gesicht der All Saints SS17 Kollektion – und wurde für die Fashionmarke in einem Werbespot mit dem Titel "Far From Home" in Szene gesetzt.

Seitdem hat sich bei der heute 23-Jährigen viel getan. Maya konnte sich inzwischen als ernstzunehmende Schauspielerin etablieren.