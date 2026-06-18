Uma Thurmans Vater ist tot: Auch Dalai Lama trauert

Der Vater von Hollywood-Star Uma Thurman, Robert Thurman, ist tot. Er wurde 84 Jahre alt. Die Nachricht verkündete Tibet House US auf Instagram: "Wir sind zutiefst betrübt, mitteilen zu müssen, dass Robert A. F. Thurman, ein bedeutender amerikanischer Buddhismusgelehrter, Mitbegründer des Tibet House US, Autor und Übersetzer, dessen Lehren unzählige Leben geprägt haben, am Dienstagmorgen, dem 16. Juni, in Woodstock, New York, verstorben ist." Robert Thurman war ein renommierter amerikanischer Experte für den tibetischen Buddhismus. Das Tibet House US, eine Organisation, die sich der Bewahrung der tibetischen Kultur widmet, wurde von ihm mitbegründet.

Eine Stimme für den tibetischen Buddhismus Thurman, der über drei Jahrzehnte als Professor für indo-tibetische Buddhismuswissenschaften an der Columbia University tätig war, hinterlässt eine bemerkenswerte akademische und kulturelle Hinterlassenschaft. Seine Arbeiten machten ihn zu einem der führenden Experten für tibetischen Buddhismus in den Vereinigten Staaten, wie die New York Times schrieb. Das Time-Magazin wiederum zählte ihn 1997 zu den 25 einflussreichsten Persönlichkeiten der USA. Neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit setzte sich Thurman aktiv für den Erhalt der tibetischen Kultur ein. Mit der Gründung des Tibet House US schuf er eine Plattform, die sich der Bewahrung und Förderung der reichen kulturellen und spirituellen Traditionen Tibets verschrieb. Thurman war nicht nur akademisch und kulturell aktiv, sondern auch ein Brückenbauer zwischen der westlichen und östlichen Welt. Seine Übersetzungen und Schriften machten die buddhistische Philosophie und Praxis einem breiteren Publikum zugänglich.