Uma Thurmans Vater ist tot: Auch Dalai Lama trauert
Der Vater von Hollywood-Star Uma Thurman, Robert Thurman, ist tot. Er wurde 84 Jahre alt. Die Nachricht verkündete Tibet House US auf Instagram: "Wir sind zutiefst betrübt, mitteilen zu müssen, dass Robert A. F. Thurman, ein bedeutender amerikanischer Buddhismusgelehrter, Mitbegründer des Tibet House US, Autor und Übersetzer, dessen Lehren unzählige Leben geprägt haben, am Dienstagmorgen, dem 16. Juni, in Woodstock, New York, verstorben ist."
Robert Thurman war ein renommierter amerikanischer Experte für den tibetischen Buddhismus. Das Tibet House US, eine Organisation, die sich der Bewahrung der tibetischen Kultur widmet, wurde von ihm mitbegründet.
Eine Stimme für den tibetischen Buddhismus
Thurman, der über drei Jahrzehnte als Professor für indo-tibetische Buddhismuswissenschaften an der Columbia University tätig war, hinterlässt eine bemerkenswerte akademische und kulturelle Hinterlassenschaft. Seine Arbeiten machten ihn zu einem der führenden Experten für tibetischen Buddhismus in den Vereinigten Staaten, wie die New York Times schrieb. Das Time-Magazin wiederum zählte ihn 1997 zu den 25 einflussreichsten Persönlichkeiten der USA.
Neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit setzte sich Thurman aktiv für den Erhalt der tibetischen Kultur ein. Mit der Gründung des Tibet House US schuf er eine Plattform, die sich der Bewahrung und Förderung der reichen kulturellen und spirituellen Traditionen Tibets verschrieb.
Thurman war nicht nur akademisch und kulturell aktiv, sondern auch ein Brückenbauer zwischen der westlichen und östlichen Welt. Seine Übersetzungen und Schriften machten die buddhistische Philosophie und Praxis einem breiteren Publikum zugänglich.
Dalai Lama drückt sein Beileid aus
Auch der Dalai Lama, das geistliche Oberhaupt des tibetischen Buddhismus, reagierte auf Thurmans Tod und richtete in einer Mitteilung, die über Tibet House US veröffentlicht wurde, empathische Worte an die hinterbliebene Familie. "Liebe Nena und Familie, mit großer Trauer habe ich vom Tod Ihres Ehemannes und meines lieben Freundes, Prof. Robert Thurman, erfahren. Bitte nehmen Sie mein aufrichtiges Beileid entgegen. Meine Gebete sind mit Ihnen und allen Mitgliedern Ihrer Familie", schrieb der Dalai Lama.
Die Familie Thurman bat um Privatsphäre, ein Statement von Uma Thurman gibt es bis dato nicht. Zahlreiche Wegbegleiter und Bewunderer drückten parallel in den sozialen Medien ihre Anteilnahme aus.
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