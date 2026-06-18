Pietro Lombardi: Tragischer Todesfall in Familie

"Niemand denkt in solchen Momenten daran, wie wertvoll diese Erinnerungen eines Tages sein werden", schrieb er zu einem alten Foto, das ihn und seine Cousine als Kinder zeigt.

Der deutsche Sänger Pietro Lombardi hat derzeit mit einem tragischen Verlust innerhalb der Familie zu kämpfen. Der 34-Jährige, der sich obendrein selbst als Familienmensch bezeichnet, verkündete in einer Instagram-Story, dass seine Cousine verstorben ist. Sie wurde nur 31 Jahre alt.

Seine Cousine habe, so der Musiker weiter, "lange und tapfer gegen eine schwere Krankheit gekämpft." Auf Details geht Lombardi aber nicht ein, auch den Namen seiner Cousine nennt er nicht.

"Du wirst uns unendlich fehlen"

Lombardi versucht, im Abschied auch etwas Positives zu finden: "Die Familie wünscht ihr, dass ihr Leiden ein Ende gefunden hat und sie an einem besseren Ort voller Frieden, Liebe und Licht ist."

Der Sänger, der auch in schwierigen Zeiten stets den Wert der Familie betont, drückt in seiner Botschaft aus, wie sehr die Familie seine Cousine vermissen wird. "Du wirst uns unendlich fehlen", schrieb er weiter und fügte hinzu: "Aber in unseren Herzen wirst du für immer weiterleben." Für Lombardi sind die Erinnerungen an die gemeinsame Zeit von unschätzbarem Wert: "Die Angehörigen sind dankbar für die gemeinsame Zeit und die Erinnerungen, die für immer bleiben."